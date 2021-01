DIRETTA Udinese Atalanta risultato 1-1 video streaming DAZN | Arslan salva tutto!

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)tv: orario, quote, probabili formazioni elive della partita di recupero di Serie A (oggi mercoledì 20 gennaio).

webecodibergamo : Udinese-Atalanta 1-1. Al gol lampo di Pereyra risponde il solito Muriel al 44’-Diretta - passione_inter : Dove vedere Udinese-Inter, diretta TV e streaming del match - - SouzaEluam : RT @repubblica: Diretta Udinese-Atalanta 0-0 - infoitsport : DIRETTA Serie A, Udinese-Atalanta | Formazioni UFFICIALI LIVE - infoitsport : Udinese - Atalanta 1-0 LIVE - Serie A. La diretta della partita -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Udinese

Gotti. ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Pessina, Maehle; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel. Di contro, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, bloccati nel turno pre ...Dove vedere Udinese-Inter? Il match è in programma sabato 23 gennaio alle 18.00 e si giocherà allo stadio Meazza. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport, canale numero 253 de ...