Covid | al via i lavori all’ospedale Cervello con tripli turni

Cominceranno nei prossimi giorni e proseguiranno a ritmi serrati anche con doppi e tripli turni i lavori per l'adeguamento del quinto e sesto piano dell'Ospedale Cervello destinati ad ospitare cento posti letto per malati Covid. La rassicurazione dall'Assessorato regionale per la salute è arrivata stamattina dopo che ieri sera in Aula all'ARS Marianna Caronia aveva

2' di lettura 20/01/2021 - Una nuova vita per la Rocca dei Borgia a Camerino. È stato, infatti, affidato l’incarico per la realizzazione del progetto per la nuova scala per i giardini cittadini che ra ...

Sono salite a sette le vittime del Covid al Pio istituto Santa Caterina

Altri due anziani ospiti, sottoposti come gli altri alla prima vaccinazione, non ce l'hanno fatta. I positivi nella struttura sono 90 su 92, più 20 operatori della cooperativa ...

