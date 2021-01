Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «A settembre nessuna immunità di gregge. I ritardi di Pfizer? Spero non nascondano altro» – Il video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) «Il dato di oggi evidenzia stabilità, con un numero di casi ancora elevati che, intanto, ci dice che la terza ondata potrebbe non esserci e che siamo in una sorta di limbo. Il lockdown ha fatto ciò che poteva, ora bisogna stringere i denti e proseguire con le vaccinazioni senza opporci», ha spiegato a Open il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano. I dati di oggi parlano di 13.571 contagi da Coronavirus e 524 vittime con un tasso di positività che è salito al 4,9 per cento, in aumento rispetto a ieri. In calo ricoveri e terapie intensive. I dubbi su Pfizer All’istituto Galeazzi, dove Pregliasco lavora, sono stati costretti a «rallentare le vaccinazioni», a «rimandare quelle in programma» per garantire le seconde dosi a chi ha già ricevuto la prima. Il motivo? Il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 gennaio 2021) «Il dato di oggi evidenzia stabilità, con un numero di casi ancora elevati che, intanto, ci dice che la terza ondata potrebbe non esserci e che siamo in una sorta di limbo. Il lockdown ha fatto ciò che poteva, ora bisogna stringere i denti e proseguire con le vaccinazioni senza opporci», ha spiegato a Open il virologo Fabrizio, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano. I dati di oggi parlano di 13.571 contagi dae 524 vittime con un tasso di positività che è salito al 4,9 per cento, in aumento rispetto a ieri. In calo ricoveri e terapie intensive. I dubbi suAll’istituto Galeazzi, dovelavora, sono stati costretti a «rallentare le vaccinazioni», a «rimandare quelle in programma» per garantire le seconde dosi a chi ha già ricevuto la prima. Il motivo? Il ...

