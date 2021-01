Che cosa chiede la Turcha a Ue e Nato sul gas

Leggi su formiche

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Si sta aprendo una nuova trattativa (non è la prima volta) tra Ankara e Bruxelles? Sul tavolo della due giorni di incontri che il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu terrà con i presidenti del Consiglio europeo Charles Michel e della Commissione Ursula von der Leyen (attesi fra sette giorni in Turchia per incontrare il presidente Recep Tayyip Erdogan) e con il segretario generale dellaJens Stoltenberg, una serie di questioni accomunate da un fattore: il nuovo ruolo della Turchia come super player su Libia, dossier energetico e geopolitica post accordi Abrahams. QUALI RELAZIONI? Allargamento, gas, geopolitica e relazioni post Brexit: ce n’è abbastanza per immaginare che la tappa di domani sia solo l’anticamera ad un più ampio confronto che proseguirà fisicamente non solo la prossima settimana, ma che toccherà inevitabilmente anche il settore finanziario e ...