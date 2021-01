Candela alla vagina di Gwyneth Paltrow esplode in casa: “Un inferno, fiamme ovunque” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Quando ha deciso di accendere quella celebre Candela “al profumo della mia vagina” di Gwyneth Paltrow, tutto si sarebbe aspettata tranne che le esplodesse nel soggiorno. È quanto successo a Jody Thompson, 50 anni, una signora inglese di Kilburn, nel nord di Londra, che ha raccontato tutto sui social e al tabloid The Sun. La donna aveva vinto la Candela – il prodotto forse più discusso e chiacchierato di quelli ideati dall’attrice star di Hollywood e in vendita sul suo sito Goop al modico prezzo di 79 euro -a un quiz online di Natale e qualche giorno fa ha deciso di accenderla e provare finalmente quel “profumo divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato” che viene preannunciato. Solo che, subito dopo averla accesa, la Candela ha preso fuoco nel bel mezzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Quando ha deciso di accendere quella celebre“al profumo della mia” di, tutto si sarebbe aspettata tranne che lesse nel soggiorno. È quanto successo a Jody Thompson, 50 anni, una signora inglese di Kilburn, nel nord di Londra, che ha raccontato tutto sui social e al tabloid The Sun. La donna aveva vinto la– il prodotto forse più discusso e chiacchierato di quelli ideati dall’attrice star di Hollywood e in vendita sul suo sito Goop al modico prezzo di 79 euro -a un quiz online di Natale e qualche giorno fa ha deciso di accenderla e provare finalmente quel “profumo divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato” che viene preannunciato. Solo che, subito dopo averla accesa, laha preso fuoco nel bel mezzo ...

