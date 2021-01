Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: nuove accuse su Giancarlo e Aurora, Roberta si sbilancia (Di martedì 19 gennaio 2021) Gli spoiler della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, martedì 19 gennaio, rivelano che si continuerà a parlare di trono over. Al centro dello studio verranno chiamati Riccardo e Roberta e anche Giancarlo e Aurora. Mentre tra i primi due le cose sembreranno procedere a gonfie vele, però, tra i secondi scoppierà il caos. Alcune loro dichiarazioni, infatti, faranno insospettire nuovamente i presenti in studio, i quali li accuseranno di essersi messi d’accordo. spoiler oggi pomeriggio: le considerazioni di Roberta Nel corto della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo che Maria ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 19 gennaio 2021) Glidella puntata didi, martedì 19 gennaio, rivelano che si continuerà a parlare di trono over. Al centro dello studio verranno chiamati Riccardo ee anche. Mentre tra i primi due le cose sembreranno procedere a gonfie vele, però, tra i secondi scoppierà il caos. Alcune loro dichiarazioni, infatti, faranno insospettire nuovamente i presenti in studio, i quali liranno di essersi messi d’accordo.: le considerazioni diNel corto della puntata didivedremo che Maria ...

marattin : Qui c’è - per chi la vuole ascoltare - sia la risposta al “ma insomma, perché l’avete fatto?!” sia a chi ci ha scam… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - TerrinoniL : Lavoro, sindacati europei: donne pagate 800 euro in meno di uomini per stessa mansione - HoMadopa : RT @marattin: Qui c’è - per chi la vuole ascoltare - sia la risposta al “ma insomma, perché l’avete fatto?!” sia a chi ci ha scambiato per… -