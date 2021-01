Two Point Hospital: JUMBO Edition in arrivo su console dal 5 marzo 2021! (Di martedì 19 gennaio 2021) SEGA® Europe Ltd. e Two Point Studios™ sono entusiasti di annunciare che il celebre manageriale Two Point Hospital™ sarà presto disponibile in una JUMBO Edition su console a partire dal 5 marzo 2021, un vero e proprio bundle ricco di nuovi contenuti per tutti i giocatori, sia esperti, sia nuovi arrivati! Two Point Hospital: JUMBO Edition sarà disponibile su Sony PlayStation® 4 e Nintendo™ Switch sia in versione digitale, sia fisica, mentre su Microsoft Xbox® One arriverà solo in versione digitale. La JUMBO Edition sarà giocabile anche su Xbox Series XS e PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità. Con una community di oltre tre milioni di giocatori in tutto il ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 19 gennaio 2021) SEGA® Europe Ltd. e TwoStudios™ sono entusiasti di annunciare che il celebre manageriale Two™ sarà presto disponibile in unasua partire dal 52021, un vero e proprio bundle ricco di nuovi contenuti per tutti i giocatori, sia esperti, sia nuovi arrivati! Twosarà disponibile su Sony PlayStation® 4 e Nintendo™ Switch sia in versione digitale, sia fisica, mentre su Microsoft Xbox® One arriverà solo in versione digitale. Lasarà giocabile anche su Xbox Series XS e PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità. Con una community di oltre tre milioni di giocatori in tutto il ...

shotdovn : ai GOZEI NESSE TWO POINT CONVERSION - TempoRadio1 : #NowPlaying: Gui Botrugno - Point Zero 442 Part Two #TempoRadioMX -

Ultime Notizie dalla rete : Two Point Two Point Hospital, grandi novità in arrivo nel 2021 PlayStationBit Guadagnare con i videogiochi, i titoli che ci insegnano a diventare ricchi

Le ore di gaming non sono buttate, non solo perché il tempo passato a fare quello che ci piace non è mai buttato, ma perché i videogiochi possono insegnarci molte cose, anche sui soldi ...

Le ore di gaming non sono buttate, non solo perché il tempo passato a fare quello che ci piace non è mai buttato, ma perché i videogiochi possono insegnarci molte cose, anche sui soldi ...