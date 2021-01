Temptation Island, dal tradimento alle nozze: la proposta sorprende ma fa sognare (Di martedì 19 gennaio 2021) ‘Temptation Island‘, anche dopo la fine della messa in onda, continua a far sognare e due ex concorrenti si sposano: l’incredibile proposta di matrimonio Temptation Island, Fonte foto: Facebook (@ TemptationIslandita)A distanza di diversi mesi dalla fine del famoso reality show, ‘Temptation Island‘ continua a far parlare di sé e delle coppie che hanno preso parte a quest’ultimo; un’amata si sposa: l’incredibile proposta di matrimonio. Durante la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi molte coppie si sono dette addio, ma altre sono rimaste insieme come Carlotta Dell’Isola ed il suo Nello Sorrentino anche se, dopo alcuni sviluppi all’interno del reality show, non era scritto il ... Leggi su chenews (Di martedì 19 gennaio 2021) ‘‘, anche dopo la fine della messa in onda, continua a fare due ex concorrenti si sposano: l’incredibiledi matrimonio, Fonte foto: Facebook (@ita)A distanza di diversi mesi dalla fine del famoso reality show, ‘‘ continua a far parlare di sé e delle coppie che hanno preso parte a quest’ultimo; un’amata si sposa: l’incredibiledi matrimonio. Durante la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi molte coppie si sono dette addio, ma altre sono rimaste insieme come Carlotta Dell’Isola ed il suo Nello Sorrentino anche se, dopo alcuni sviluppi all’interno del reality show, non era scritto il ...

zazoomblog : Temptation Island Amoruso rivela: “Ho avuto paura” - #Temptation #Island #Amoruso #rivela: - Angela14451054 : RT @fdacisab: Ho capito solo ora che Carlotta fa di cognome dell’Isola, pensavo la chiamassero così perché ha partecipato a Temptation Isla… - CauzziLorenza : RT @Preppy696: in queste situazioni, vengono fuori nomi di parlamentari mai sentiti, che diventerebbero determinati Una specie di Isola d… - antonie85321896 : RT @Preppy696: in queste situazioni, vengono fuori nomi di parlamentari mai sentiti, che diventerebbero determinati Una specie di Isola d… - Preppy696 : in queste situazioni, vengono fuori nomi di parlamentari mai sentiti, che diventerebbero determinati Una specie d… -