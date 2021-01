Supercoppa, una novità tecnologica per raccontare la partita (Di martedì 19 gennaio 2021) La Lega Calcio ha reso noto che domani sera nella sfida di Supercoppa fra Juventus e Napoli verrà utilizzata una telecamera dinamica La Lega Calcio ha reso noto che domani sera nella sfida di Supercoppa fra Juventus e Napoli verrà utilizzata una telecamera dinamica. L’innovativa tecnologia, introdotta da Lega Serie A, permetterà di seguire il movimento del pallone grazie a uno scorrimento laterale della camera lungo cavi posti sulla tribuna principale. Sarà un modo nuovo di raccontare una partita di calcio in Europa, con un’inquadratura spesso presente nei principali videogiochi di calcio. La telecamera verrà utilizzata in occasione di specifici replay e offrirà agli spettatori la possibilità di vivere la partita come se si trovassero in un videogioco della console PS5, Title Sponsor della ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) La Lega Calcio ha reso noto che domani sera nella sfida difra Juventus e Napoli verrà utilizzata una telecamera dinamica La Lega Calcio ha reso noto che domani sera nella sfida difra Juventus e Napoli verrà utilizzata una telecamera dinamica. L’innovativa tecnologia, introdotta da Lega Serie A, permetterà di seguire il movimento del pallone grazie a uno scorrimento laterale della camera lungo cavi posti sulla tribuna principale. Sarà un modo nuovo diunadi calcio in Europa, con un’inquadratura spesso presente nei principali videogiochi di calcio. La telecamera verrà utilizzata in occasione di specifici replay e offrirà agli spettatori la possibilità di vivere lacome se si trovassero in un videogioco della console PS5, Title Sponsor della ...

