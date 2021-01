Recovery | Misiani | confronto aperto per migliorarlo e rafforzarlo

(Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Il dibattito sul Piano non può certo esaurirsi nelinterno alla maggioranza e quella varata dal Consiglio dei Ministri è una bozza, che deve raccogliere le proposte derivanti dal dibattito parlamentare e dalla discussione con le forze economiche e sociali e le istituzioni territoriali. L’orizzonte del Piano va oltre la durata della legislatura“. Lo ha detto il viceministro all’Economia, Antonioin un’intervista a la Repubblica sottolineando che la “sollecitazione” arrivata dal commissario UE Paolo Gentiloni è “importante. Personalmente sono convinto unnel Paese all’altezza di questa sfida aiuterà a migliorare e rafforzare il Piano”.fa notare che nella stesura della bozza “proposte di modifica sono state avanzate da tutte le forze di maggioranza. Italia Viva ne ha ...

Misiani fa notare che nella stesura della bozza “proposte ... importanza che verrà definito non appena consolidato il contenuto progettuale” del Recovery Plan. Una “cabina di regia serve, ma non può ...Sintesi dell’intervista al viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, di Roberto Petrini – La Repubblica “Il dibattito sul Recovery plan non può certo esaurirsi nel confronto interno alla maggioranz ...