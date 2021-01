"Non riprendo l'Inter, ma ci dicano cosa succede". Massimo Moratti, i timori di un cuore nerazzurro (Di martedì 19 gennaio 2021) L'Inter potrebbe cambiare nuovamente società. Suning potrebbe vendere. In questi giorni voci e conferme su una cessione di quote azionarie a Bc Partners. E quando circolano queste voci, torna sempre in ballo Massimo Moratti: torna lui? No, spiega il diretto Interessato. "Non riprendo l'Inter. Certi club hanno dimensioni che non sono più consentite a una persona", ha spiegato l'ex patron in un'Intervista a TuttoSport. Moratti, però, sarebbe dispiaciuto dell'eventuale addio degli Zhang: "Sembrava che avessero tutte le caratteristiche giuste, che fosse una famiglia a condurre le danze con una capacità finanziaria notevole legata a un'industria importante e ben ramificata alle spalle. Non un fondo, ma una famiglia". Dunque, le preoccupazioni da tifoso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) L'potrebbe cambiare nuovamente società. Suning potrebbe vendere. In questi giorni voci e conferme su una cessione di quote azionarie a Bc Partners. E quando circolano queste voci, torna sempre in ballo: torna lui? No, spiega il direttoessato. "Nonl'. Certi club hanno dimensioni che non sono più consentite a una persona", ha spiegato l'ex patron in un'vista a TuttoSport., però, sarebbe dispiaciuto dell'eventuale addio degli Zhang: "Sembrava che avessero tutte le caratteristiche giuste, che fosse una famiglia a condurre le danze con una capacità finanziaria notevole legata a un'industria importante e ben ramificata alle spalle. Non un fondo, ma una famiglia". Dunque, le preoccupazioni da tifoso ...

Alessandrolux : MORATTI: “NON RIPRENDO L’INTER. PUNTARE ALLO SCUDETTO” - Alessandrolux : MORATTI: “NON RIPRENDO L’INTER. PUNTARE ALLO SCUDETTO” - - kyootjs : smettendo di respirare è ineffabile sto ragazzo non mi riprendo più ???? - Step_Anto_Inter : Rilancia la sfida scudetto. ‘Non siamo il Sassuolo, l’unico nostro obiettivo è vincere. Non riprendo il club”. In t… - nebb1a : io non mi riprendo più dall’annuncio figuratevi dalla canzone e dal video clip ADDIO -