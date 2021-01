Michel Fabrizio ritorna a sorpresa in Supersport (Di martedì 19 gennaio 2021) A volte ritornano. Dopo sei anni di lontananza, Michel Fabrizio correrà nel mondiale Supersport, lanciandosi un una nuova avventura a 36 anni suonati. Il pilota laziale sarà la punta di diamante del MotoZoo Racing, formazione di provenienza CIV e che farà il suo debutto nella serie iridata. La scuderia di Fabio Uccelli avrà a disposizione una Kawasaki ZX-6R, frutto di un accordo di collaborazione con il team di Manuel Puccetti. “E’ con enorme piacere che torno nel Campionato Mondiale Supersport 600 dopo alcuni anni di assenza dal palcoscenico mondiale“, ha dichiarato Fabrizio. “Farlo con Fabio Uccelli, con il quale ho collaborato nell’anno della mia vittoria nel Campionato del Mondo Superstock 1000 con il team Alstare, è davvero fantastico. Il primo approccio che ho avuto con il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) A volteno. Dopo sei anni di lontananza,correrà nel mondiale, lanciandosi un una nuova avventura a 36 anni suonati. Il pilota laziale sarà la punta di diamante del MotoZoo Racing, formazione di provenienza CIV e che farà il suo debutto nella serie iridata. La scuderia di Fabio Uccelli avrà a disposizione una Kawasaki ZX-6R, frutto di un accordo di collaborazione con il team di Manuel Puccetti. “E’ con enorme piacere che torno nel Campionato Mondiale600 dopo alcuni anni di assenza dal palcoscenico mondiale“, ha dichiarato. “Farlo con Fabio Uccelli, con il quale ho collaborato nell’anno della mia vittoria nel Campionato del Mondo Superstock 1000 con il team Alstare, è davvero fantastico. Il primo approccio che ho avuto con il ...

