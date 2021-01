Meglio PS5 o Xbox Series X? La scelta sorprendente del creatore di God of War

(Di martedì 19 gennaio 2021) Per lungo tempo legato a Sony, David Jaffe ha dichiarato di preferireX come console next-gen. E ci spiega in video i motivi della sua inattesa

Ultime Notizie dalla rete : Meglio PS5

Everyeye Videogiochi

PS5 continua ad essere introvabile e per questo ancora più desiderata: in assenza di informazioni ufficiali, ci affidiamo a segnalazioni che indicano l'arrivo in UK.. PS5 continua ad essere ...Domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia andrà in scena la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli. Dove vedere il match?