Horizon Forbidden West | il team concentrato sul sequel | le patch per Horizon Zero Dawn su PC saranno meno frequenti

Guerrilla Games rallenta la velocità di aggiornamento della versione PC di Horizon Zero Dawn. Dopo il lancio della patch 1.10, ora disponibile, lo studio olandese spiega che concentrerà le proprie risorse sullo sviluppo del suo nuovo lavoro: Horizon Forbidden West. "Mentre il nostro team continua a sviluppare il nostro prossimo titolo, Horizon Forbidden West, cambieremo il ritmo degli aggiornamenti di Horizon Zero Dawn Complete Edition per PC in modo che siano meno frequenti. Continueremo come sempre a monitorare i feedback della community", commenta ...

Guerrilla Games ora concentrerà i suoi sforzi su Horizon Forbidden West, le patch per Horizon Zero Dawn su PC saranno meno frequenti.

