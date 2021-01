Grugliasco | una tragedia evitabile?

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 gennaio 2021) Si è parlato molto di quanto accaduto a, dove una donna di 74 anni è stata aggredita ed uccisa da 5 cani lupo cecoslovacchi appartenenti alla figlia. Ma come mai capitano queste tragedie? E cosa si può fare per minimizzare i rischi? L’aggressione da parte di un cane è un comportamento che può avere origini diverse ed ogni episodio va analizzato nello specifico del contesto in cui è avvenuto ma ci sono dei suggerimenti che possiamo utilizzare per cercare di ridurre al minimo il rischio di incidenti. Innanzitutto la scelta della razza di cane è fondamentale e va fatta in base alle esigenze del futuro proprietario ed all’ambiente in cui vivrà il soggetto, una scelta basata solo sul fattore estetico è sconsigliata perchè poi le peculiarità caratteriali del cane potrebbero essere non adatte all’ambiente o allo stile di vita del proprietario. Ad esempio razze ...