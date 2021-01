GF Vip, Stefania e Tommaso censurati nella notte: ‘Non possiamo considerarla una cosa normale’ (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo assistito ad una bellissima scena tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi che, però, sono stati praticamente censurati. Da che cosa deriva questo atteggiamento della regia nei loro confronti? Avranno combinato qualcosa? LEGGI ANCHE — ‘Viperelle’, il marito di Stefania Orlando commenta quanto accaduto al GF Vip Stefania Orlando e Tommaso Zorzi passano la notte insieme con una bottiglia di vino, ma vengono censurati dal Grande Fratello. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyTommaso e Stefania censurati al GF Vip: cosa è successo Andiamo con ordine. Dopo la puntata di ... Leggi su funweek (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo assistito ad una bellissima scena traOrlando eZorzi che, però, sono stati praticamente. Da chederiva questo atteggiamento della regia nei loro confronti? Avranno combinato qual? LEGGI ANCHE — ‘Viperelle’, il marito diOrlando commenta quanto accaduto al GF VipOrlando eZorzi passano lainsieme con una bottiglia di vino, ma vengonodal Grande Fratello. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italyal GF Vip:è successo Andiamo con ordine. Dopo la puntata di ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prossima VIP salva è... STEFANIA! #GFVIP - tempoweb : #GfVip la verità di Stefania Orlando: ecco perché è finita con Andrea Roncato @giadinagrisu #18gennaio… - Fashiondonne1 : @Parpiglia Secondo me, Stefania Orlando merita la vittoria, per la sua onestà, non ha mai fatto la vittima per vinc… - tempoweb : #GfVip choc nella notte. Stefania Orlando vuole uscire, fermata in extremis @giadinagrisu #18gennaio… - tempoweb : Cecilia Capriotti fuori dal #GfVip. Ecco le quattro donne al televoto @giadinagrisu #19gennaio… -