GF Vip, prova la fuga in piena notte ma glielo impediscono – VIDEO (Di martedì 19 gennaio 2021) Caos al GF Vip, concorrente tenta la fuga nella notte, ma la porta viene blindata. Tutti i compagni sono corsi in aiuto Grazie alle telecamere sempre accese nella casa del GF Vip, è stata registrata anche la tentata fuga di Stefania Orlando in piena notte. La concorrente, infatti, ha provato ad uscire dalla casa, ma L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Caos al GF Vip, concorrente tenta lanella, ma la porta viene blindata. Tutti i compagni sono corsi in aiuto Grazie alle telecamere sempre accese nella casa del GF Vip, è stata registrata anche la tentatadi Stefania Orlando in. La concorrente, infatti, hato ad uscire dalla casa, ma L'articolo proviene da Inews.it.

zazoomblog : Dopo la diretta Stefani Orlando prova a lasciare la casa del GF VIP 5 (VIDEO) - #diretta #Stefani #Orlando #prova - StraNotizie : Stefania Orlando prova ad abbandonare la casa del GF Vip e scatena il caos: “Fermatela! Fate barriera”… - paggiolariccard : fino a prova contraria è 'Stefania la sfigata' che è al grande fratello VIP e sottolineo VIP e non questa Giulia ch… - Milan10Tony : #GFVIP Domenica Nella Casa????, 124°Giorno A Cinecittà Per I Vip??, Giulia Si Sfoga??, Party Greco???? ??, Prova Budget”… - fortuduck : RT @makakog: Il gf vip è la prova che i maschi etero se presi in piccoli numeri e messi in un contesto gay/femminile riescono a non essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip prova Gf Vip, nella notte la crisi di Stefania Orlando: prova ad abbandonare la casa e rischia la squalifica Today.it