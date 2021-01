Crisi di Governo, ecco quando Conte rischia di ‘cadere’. Questione di “maggioranza assoluta” (Di martedì 19 gennaio 2021) Oggi il Governo Conte tenterà di arrivare alla maggioranza assoluta anche in Senato. Già domani ne avrà bisogno o la Crisi continuerà web sourceSono giorni difficili per la tenuta del Governo Italiano. Dopo l’uscita dalla maggioranza di Renzi e delle due ministre di Italia Viva, il nostro Paese ed in particolare Giuseppe Conte sono chiamati al difficile compito di mantenere saldo il Governo e scongiurare la Crisi. La giornata di ieri, nonostante le difficoltà in essere, ha regalato a Conte una prima vittoria con la maggioranza assoluta ottenuta alla Camera con 321 voti favorevoli, ben 5 in più rispetto alla soglia minima dei 316. Oggi si tornerà al voto in Senato, dove ... Leggi su instanews (Di martedì 19 gennaio 2021) Oggi iltenterà di arrivare allaanche in Senato. Già domani ne avrà bisogno o lacontinuerà web sourceSono giorni difficili per la tenuta delItaliano. Dopo l’uscita dalladi Renzi e delle due ministre di Italia Viva, il nostro Paese ed in particolare Giuseppesono chiamati al difficile compito di mantenere saldo ile scongiurare la. La giornata di ieri, nonostante le difficoltà in essere, ha regalato auna prima vittoria con laottenuta alla Camera con 321 voti favorevoli, ben 5 in più rispetto alla soglia minima dei 316. Oggi si tornerà al voto in Senato, dove ...

