Crisi di Governo, Casini conferma la sua fiducia e mette in guardia Conte: "Rottura con Renzi è un regalo ai sovranisti. Meglio riannodare"

Pier Ferdinando Casini annuncia il suo voto favorevole al Governo, ma mette in campo una serie di distinguo, mettendo in guardia Giuseppe Conte dai personalismi e invitandolo a riconsiderare la Rottura con Italia Viva: "Quando in politica si fa prevalere il risentimento le scelte che si producono sono sempre dannose, in particolare per chi le fa. Lo chiedo da senatore semplice, di recuperare il filo comune, riannodiamo. Chi ha più intelligenza la adoperi e cerchiamo di andare avanti insieme recuperando le ragioni del comune percorso, Meglio sbagliare insieme che avere ragione da soli".

