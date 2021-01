Calciomercato Spezia | occhi su Ounas del Cagliari

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 gennaio 2021): i bianconeri avrebbero messo nel mirino AdamdelAdam, nonostante i proclami sulle sue grandissime qualità, non è riuscito a trovare il suo spazio neldi Eusebio Di Francesco, motivo per cui sarebbe pronto a fare le valigie e lasciare la Sardegna dopo pochi mesi dal suo arrivo. Pochi giorni fa è spuntata la notizia di un interesse da parte del Parma nei confronti dell'attaccante algerino ma ecco che arriva anche loa corteggiarlo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il Napoli, in accordo con il club rossoblù, potrebbe decidere di girarlo ancora una volta in prestito per assicurargli maggiore continuità.