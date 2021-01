Alla Camera Conte guadagna ex M5s e Polverini (ora ex Fi). I renziani si astengono (Di martedì 19 gennaio 2021) Il governo ha ottenuto la fiducia della Camera con 321 voti a favore. I no sono stati 259, gli astenuti 27. Sono dieci i voti "recuperati" dal premier Giuseppe Conte nella fiducia Alla Camera. Innanzitutto, Alla quota di 321 raggiunta, vanno sommati due deputati del Movimento 5 stelle, Antonio Del Monaco e Doriana Sarli, impossibilitati a prendere parte Alla seduta ma che comunque "dichiarano il proprio sostegno al governo e al presidente Giuseppe Conte". A favore delle comunicazioni del premier hanno votato, in più rispetto al perimetro della maggioranza, 7 deputati del Misto ex M5s: Piera Aiello, Nadia Aprile, Silvia Benedetti, Alessandra Ermellino, Lorenzo Fioramonti, Carmelo Lo Monte, Raffaele Trano.Ha confermato la fiducia anche la ex pentastellata Rosalba De ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 gennaio 2021) Il governo ha ottenuto la fiducia dellacon 321 voti a favore. I no sono stati 259, gli astenuti 27. Sono dieci i voti "recuperati" dal premier Giuseppenella fiducia. Innanzitutto,quota di 321 raggiunta, vanno sommati due deputati del Movimento 5 stelle, Antonio Del Monaco e Doriana Sarli, impossibilitati a prendere parteseduta ma che comunque "dichiarano il proprio sostegno al governo e al presidente Giuseppe". A favore delle comunicazioni del premier hanno votato, in più rispetto al perimetro della maggioranza, 7 deputati del Misto ex M5s: Piera Aiello, Nadia Aprile, Silvia Benedetti, Alessandra Ermellino, Lorenzo Fioramonti, Carmelo Lo Monte, Raffaele Trano.Ha confermato la fiducia anche la ex pentastellata Rosalba De ...

