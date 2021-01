A Milano scatta il divieto | non si fuma più all’aperto

Leggi su 361magazine

(Di martedì 19 gennaio 2021) Al via oggi lo stop al fumo nei parchi, al cimitero, alla fermata del tram e allo stadio Stop, da oggi, al fumo. Ma non si partirà subito con le multe. Ecco i luoghi vietati: parco pubblico, cimitero, all’interno delle aree verdi per cani, e anche alla fermata del tram, dell’autobus, e allo stadio di San Siro, chiuso al momento per l’emergenza covid. In più dal 2025 non si potrà accendere la sigaretta ere anche in strada. Leggi anche–>, dopo 14 anni incastrato dal Dna: stuprò una donna Tuttavia da Palazzo Marino non arriva alcuna campagna informativa ad hoc: nessuno spot per informare i cittadini. Per i milanesi ci saranno cartelli posizionati nei parchi, a fermate e nei cimiteri. Si dovrà attendere ancora per vederli posizionati, infatti non tutti lo saranno da oggi. Ancora qualche ...