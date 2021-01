Ugl Catania. Tre dirigenti sindacali neo responsabili di dipartimento regionale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tre dirigenti sindacali della Ugl di Catania, nei giorni scorsi, sono stati nominati responsabili di dipartimento regionale dal segretario della Ugl Sicilia Giuseppe Messina. Si tratta di Agata Valastro, della federazione Ugl chimici, che andrà a dirigere la sezione “Ricerca e sviluppo, chimica e farmaceutica”, di Luigi Arancio della Ugl metalmeccanici che sarà coordinatore dell’area ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tredella Ugl di, nei giorni scorsi, sono stati nominatididal segretario della Ugl Sicilia Giuseppe Messina. Si tratta di Agata Valastro, della federazione Ugl chimici, che andrà a dirigere la sezione “Ricerca e sviluppo, chimica e farmaceutica”, di Luigi Arancio della Ugl metalmeccanici che sarà coordinatore dell’area ... L'articolo UGL SICILIA.

