Stellantis, debutto in borsa col botto. Elkann: qualcosa di storico (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pioggia di acquisti per Stellantis al debutto in borsa. Il titolo che ha esordito al 12,76 euro, ha raggiunto a Piazza Affari un massimo di 12,96 euro, ed ora si muove a 12,93 euro con un rialzo del 2,86% in controtendenza rispetto ad un listino debole (Ftse Mib -0,16% a 22.343 punti). “Possediamo le dimensioni, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pioggia di acquisti peralin. Il titolo che ha esordito al 12,76 euro, ha raggiunto a Piazza Affari un massimo di 12,96 euro, ed ora si muove a 12,93 euro con un rialzo del 2,86% in controtendenza rispetto ad un listino debole (Ftse Mib -0,16% a 22.343 punti). “Possediamo le dimensioni, L'articolo

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Stellantis, debutto in borsa col botto. Elkann: qualcosa di storico: Pioggia di acquisti per Stel… - Affaritaliani : Borsa, debutto col botto per Stellantis - CalcioFinanza : Stellantis debutta in borsa col botto. Elkann: 'qualcosa di storico' - Affaritaliani : Borsa, debutto col botto per Stellantis - BarbaraPremoli : Stellantis è realtà. Oggi debutto in Borsa -