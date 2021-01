Stellantis al debutto a Piazza Affari e su Euronext (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – debutto attesissimo per Stellantis, la società nata dalla fusione fra FCA – Fiat Chrysler Automobile e PSA – Groupe Peugeot. E proprio per dare l’idea della sua ampiezza internazionale, le sue azioni saranno quotate su tre mercati di riferimento, Borsa Italiana, dove debuttò Fiat nel lontanissimo 1903, Euronext Paris, mercato domestico della Peugeot, ed il Nyse, mercato di riferimento di Chrysler. Grande cerimonia oggi Milano e Parigi, dove rispettivamente John Elkann e Carlos Tavares suoneranno la campanella di apertura, per dare il via al nuovo corso della storia dei rispettivi gruppi, ora uniti sotto il nome di Stellantis. Il debutto al Nyse invece è previsto per domani, martedì 19 gennaio 2021, poiché il mercato americano oggi è chiuso per la festività del Martin Luther King Day. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) –attesissimo per, la società nata dalla fusione fra FCA – Fiat Chrysler Automobile e PSA – Groupe Peugeot. E proprio per dare l’idea della sua ampiezza internazionale, le sue azioni saranno quotate su tre mercati di riferimento, Borsa Italiana, dove debuttò Fiat nel lontanissimo 1903,Paris, mercato domestico della Peugeot, ed il Nyse, mercato di riferimento di Chrysler. Grande cerimonia oggi Milano e Parigi, dove rispettivamente John Elkann e Carlos Tavares suoneranno la campanella di apertura, per dare il via al nuovo corso della storia dei rispettivi gruppi, ora uniti sotto il nome di. Ilal Nyse invece è previsto per domani, martedì 19 gennaio 2021, poiché il mercato americano oggi è chiuso per la festività del Martin Luther King Day. ...

