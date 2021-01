Sandra Milo presenta il suo giovane fidanzato a “Live”: «Il nostro? Un amore platonico» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sandra Milo ha presentato il suo nuovo fidanzato, Alessandro Rorato, ai telespettatori di Canale 5 durante la puntata di ieri sera, 17 Gennaio 2021, di Live: Non è la D’urso. L’attrice 87enne si è innamorata di un uomo di 37 anni più giovane di lei. Quindi, basta fare una semplice sottrazione per scoprire che l’uomo ha 50 anni. Sandra si è lasciata ad una lunga intervista ai microfoni di Barbara D’Urso. L’attrice ha parlato del suo amore platonico e di come questa storia con Alessandro la renda felice. La liaison amorosa tra la Milo e Rorato da una parte ha emozionato il pubblico da casa e dall’altra ha immancabilmente sollevato qualche dubbi. Leggi anche –> Sandra Milo e il dramma ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 18 gennaio 2021)hato il suo nuovo, Alessandro Rorato, ai telespettatori di Canale 5 durante la puntata di ieri sera, 17 Gennaio 2021, di: Non è la D’urso. L’attrice 87enne si è innamorata di un uomo di 37 anni piùdi lei. Quindi, basta fare una semplice sottrazione per scoprire che l’uomo ha 50 anni.si è lasciata ad una lunga intervista ai microfoni di Barbara D’Urso. L’attrice ha parlato del suoe di come questa storia con Alessandro la renda felice. La liaison amorosa tra lae Rorato da una parte ha emozionato il pubblico da casa e dall’altra ha immancabilmente sollevato qualche dubbi. Leggi anche –>e il dramma ...

