Rai | finisce un incubo in diretta | “Sono guarito dal Covid”

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.unper un ospite fisso di Rai Uno: l’annuncio ufficiale ina Storie Italiane. “Tampone negativo,.” Dopo oltre due mesi di agonia finalmente l’è finito: l’annuncio è arrivato indurante la puntata di oggi di Storie Italiane per la gioia di Eleonora Daniele e tutti i suoi ospiti.

massidanu : RT @RaiSport: ? #Supercoppa di #Spagna all'#AthleticBilbao, #Barça ko ai #supplementari Finisce 3-2 allo stadio '#LaCartuja' di #Siviglia,… - HabuAntonio : @LorenaLVilla Eccolo, il professore più sopravvalutato di sempre.Come hai ben detto, chiudessero Alitalia, Rai, Tre… - Delia886799071 : Finisce il film su Rai uno. Inizio a mixare arrivo su canale 5, cosa vedo? La d'urso?????? Lei illuminata da fare schi… - RaiSport : ? #Supercoppa di #Spagna all'#AthleticBilbao, #Barça ko ai #supplementari Finisce 3-2 allo stadio '#LaCartuja' di… - alwaysmakewaves : Ciò che parte dalla mente di #MaurizioDeGiovanni e finisce nelle mani della #Rai non può essere altro che un capola… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai finisce

TPI

Immobile e una doppietta di Luis Alberto danno la vittoria ai biancocelesti che si avvicinano in classifica: ora sono a 31 punti come Napoli e Atalanta, che però hanno due partite i meno. Giallorossi ...Sto facendo un film che si chiama 'Chi ha incastrato Babbo Natale' con Siani, appena ho finito me la taglio". Poi l'attore ha parlato del rapporto con il padre e di numerosi aneddoti della sua ...