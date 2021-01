Prada Cup | Luna Rossa estremamente solida con vento leggero | ma serve un passo avanti con brezza sostenuta

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il primo weekend di regate dellaCup 2021 è andato in archivio con un poker di successi da parte di Ineos Team Uk, ancora imbattuto a metà della fase a gironi delle Challenger Series valevoli per la qualificazione alle Finali della 36ma Coppa America di vela.Pirelli occupa la seconda posizione in classifica a quota 2 punti, ma può ancora raggiungere il primo posto del raggruppamento battendo i britannici nelle prossime due sfide in programma. Gli statunitensi di American Magic sono ancora fermi a 0 punti senza vittorie all’attivo dopo quattro sfide, inoltre non potranno più gareggiare da qui al termine della fase a gironi per riparare Patriot in seguito ai danni riportati per il naufragio di ieri. La formazione a stelle e strisce guidata dallo skipper Terry Hutchinson aveva comunque fatto molta ...