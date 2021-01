Pigneto | vetri infranti nelle auto parcheggiate | colti sul fatto due ladri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Furtial. E’ successo in Largo Perestrello dove un uomo di 36 anni insieme ad una ragazza di 24 anni, con l’intento di rubare all’interno dellevetture posteggiate in strada, hanno infranto idelle macchine appropriandosi poi degli oggetti rinvenuti all’interno. Gli agenti della sezione Volanti, intervenuti a seguito della segnalazione al 112 NUE, li hanno intercettati in via Lodovico Povoni, sebbene i due abbiano provato a nascondersi dietro duevetture. H.N., 36enne e V.W., 24anni entrambi con precedenti di polizia e con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria sono stati arrestati per danneggiamento, tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al momento del fermo, infatti, i due hanno opposto ...