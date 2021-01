Parte Stellantis | Tavares la svelerà

(Di martedì 19 gennaio 2021) Esordio in borsa ieri per il nuovo gruppo. Ma il vero giorno decisivo per il futuro dei lavoratori italiani ex Fca sarà domani quando i sindacati incontreranno Carlos, fautore e comandante dell’operazione. Colui che entro l’estate dovrà fissare il piano industriale del nuovo gruppo che di fatto comanderà, dando in cambio alla famiglia Agnelli il lauto dividendo da 2,9 miliardi , di cui 828 milioni già incassati la scorsa settimana.potrebbe già scoprire qualche carta nella conferenza … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Esordio in borsa ieri per il nuovo gruppo Stellantis. Ma il vero giorno decisivo per il futuro dei lavoratori italiani ex Fca sarà domani quando i sindacati incontreranno Carlos Tavares, fautore e ...La fusione, come avvenuto tra Fiat Chrysler e Gruppo Peugeot, non sarebbe però paritetica: anche se dai valori peritali la patrimonializzazione della ditta francese risulterebbe inferiore a quella ita ...