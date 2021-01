Oipa | ' Aprite i centri d' accoglienza anche ai clochard con cani'

varesenews : “Aprite i centri d’accoglienza anche ai clochard con cani”: l’appello dell’Oipa -

Ultime Notizie dalla rete : Oipa Aprite

«Aprite i centri d’accoglienza anche ai clochard con cani»: l’appello viene dall’Oipa, l’Organizzazione internazionale protezione animali. Un appello che arriva nel momento più duro dell’inverno: seco ...Polemica del'oipa verso le strutture di accoglienza che spesso non aprono le porte ai clochard con i cani, che per questo motivo preferiscono stare in strada ...