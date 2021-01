Inter-Juventus | Serena | “Lancio di Bastoni? Queste cose le faceva Platini”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 gennaio 2021) “Non vorrei essere blasfemo, ma lanci di 40 metri precisi, come quello di ieri, qualche tempo fa lìspesso un giocatore con l’altra maglia. Senza paragoni, solo il gesto tecnico“. Lo ha scritto su twitter Aldoriprendendo la grande giocata di Alessandroche, nel secondo tempo di, ha pescato Barella con undi 50 metri che ha propiziato la rete del 2-0. Une un gesto tecnico che agli ha fatto venire in mente Michel. Non vorrei essere blasfemo,ma lanci di 40 metri precisi, come quello di ieri, qualche tempo fa lìspesso un giocatore con l’altra maglia.Senza paragoni, solo il gesto tecnico. pic.twitter.com/tMEw25O4Sz — Aldo...