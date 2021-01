Inter-Juventus, Giletti: “Sconfitta inaccettabile, i 9 Scudetti non contano. Parole Chiellini? Ho la mia idea” (Di martedì 19 gennaio 2021) Due a zero, è questo il risultato finale del derby d'Italia.Ieri sera, l’Inter di Antonio Conte ha piegato la Juventus, imponendosi con il risultato di 2-0 nella sfida andata in scena alle 21.00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. A decidere il match, le reti di Vidal e Barella, che oltre ad Interrompere la striscia di risultati utili consecutivi della 'Vecchia Signora', hanno permesso alla formazione nerazzurra raggiungere il Milan - impegnato questa sera contro il Cagliari -, in vetta alla classifica.Sulla gara di San Siro si è espresso il noto conduttore e tifoso juventino Massimo Giletti, che Intervenuto ai microfoni di Radio 24, ha così commentato la Sconfitta dei bianconeri: "E’ inaccettabile scendere così sul campo. Bisogna tirare fuori gli attributi e ... Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) Due a zero, è questo il risultato finale del derby d'Italia.Ieri sera, l’di Antonio Conte ha piegato la, imponendosi con il risultato di 2-0 nella sfida andata in scena alle 21.00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. A decidere il match, le reti di Vidal e Barella, che oltre adrompere la striscia di risultati utili consecutivi della 'Vecchia Signora', hanno permesso alla formazione nerazzurra raggiungere il Milan - impegnato questa sera contro il Cagliari -, in vetta alla classifica.Sulla gara di San Siro si è espresso il noto conduttore e tifoso juventino Massimo, chevenuto ai microfoni di Radio 24, ha così commentato ladei bianconeri: "E’scendere così sul campo. Bisogna tirare fuori gli attributi e ...

