Intel | prezzi Rocket Lake e progetti

Leggi su windowsinsiders

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La nuova generazione di CPUS per segmento desktop farà la sua comparsa nel mercato entro marzo ed ecco i possibilidi lancio.– Dati eè l’undicesima seria di CPU x86 progettata daper il mercato dei PC Desktop e, come già anticipato in precedenza, è basata sul socket LGA 1200. L’utilizzo del medesimo Socket di Comet(10th gen) permette di continuare ad utilizzare le MoBo della precedente serie grazie a un semplice aggiornamento BIOS sviluppato dai differenti produttori.porta un buon numero di ottimizzazioni nel comparto gaming e sfrutta una ...