I numeri del Consorzio Leonardo | vincitore di gara pulizia e sanificazione edifici Lazio

(Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Raddoppio dei ricavi ogni 12 mesi, fino ai 40 milioni dell’ultimo anno, con una previsione di valorizzazione del doppio rispetto all’anno precedente. La recente vittoria dei lotti 1 e 2 del bando della Città metropolitana di Roma che prevede, a regime, la pulizia e la sanificazione di oltre 700 edifici pubblici per il solo territorio della Capitale, con la previsione di attivare presto i contratti con gli enti compresi dal lotto 2 della stessa convenzione, ovvero quelli delle Province di Viterbo e Rieti. Ed ancora: adesioni in continua crescita, con 100 aziende associate per 19 settori di attività attive. Vittorie in diverse gare Consip e una presenza dal nord al sud Italia. Sono questi i numeri più importanti che caratterizzano il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori (CLSL), gruppo leader nei cosidetti ‘servizi soft‘ e nel global service (pulizia, manutenzione, sanificazione) che, quest’oggi, ha organizzato una conferenza stampa per presentare il resoconto della sua attività. All’incontro erano presenti Gino Giuntini, presidente del consorzio, Filippo Morosi, vicepresidente, Lorenzo Giuntini, il direttore del personale, Paolo Berno, direttore del soggetto aggregatore (la Città Metropolitana di Roma) per le procedure di affidamento per gli enti locali, Nunzia Ciuffreda, responsabile dell’ufficio del soggetto aggregatore e la dirigente dello stesso ufficio, Francesca Sangiorni. Ed infine Annalisa Taloni, responsabile dell’ufficio gare di Capitale Lavoro spa.Per quanto riguarda la convenzione stipulata con la Città Metropolitana di Roma, che per la prima volta ha esercitato le funzioni di stazione appaltante per enti al di fuori del suo territorio, il consorzio Leonardo Servizi e Lavori si avvale, per la sanificazione e la pulizia, di 5 aziende: Cooperativa Morelli, Savet spa, SilvaSpa, Gsn ed Ecocleaning. GLI OBIETTIVI DEL CONSORZIO