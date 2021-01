I giorni della verità per Conte, alla prova del Parlamento (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Con il passaggio alla Camera e domani in Senato arrivano i ‘giorni della verità’ per il governo di Giuseppe Conte, chiamato alla prova della fiducia parlamentare. Questo il calendario di giornata. Alle 12 il Presidente del Consiglio terrà le comunicazioni e ci sarà la relativa discussione. Dalle 15:30 alle 17 i lavori saranno interrotti per consentire la sanificazione dell’ aula.Quindi alle 17 ci sarà la replica del Premier e le dichiarazioni di voto. A seguire il voto con appello nominale. Domani al Senato la seduta inizia alle 9 e 30 per una durata di 9 ore circa. L’esito del voto dovrebbe arrivare intorno alle 20. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Con il passaggio alla Camera e domani in Senato arrivano i ‘giorni della verità’ per il governo di Giuseppe Conte, chiamato alla prova della fiducia parlamentare. Questo il calendario di giornata. Alle 12 il Presidente del Consiglio terrà le comunicazioni e ci sarà la relativa discussione. Dalle 15:30 alle 17 i lavori saranno interrotti per consentire la sanificazione dell’ aula.Quindi alle 17 ci sarà la replica del Premier e le dichiarazioni di voto. A seguire il voto con appello nominale. Domani al Senato la seduta inizia alle 9 e 30 per una durata di 9 ore circa. L’esito del voto dovrebbe arrivare intorno alle 20.

Economy of Francesco, il messaggio del Papa, le linee guida della Cei per investimenti responsabili. Suor Alessandra Smerilli spiega l'impegno della Chiesa per un'economia sostenibile ...

Tra sette giorni il debutto di una Niagara promettente

FERRARA. Congelati dalla situazione di emergenza, sta per arrivare il momento di uscire allo scoperto. La Niagara 4 Torri mette a fuoco l’obiettivo di sabato 23 per iniziare il campionato di serie B.

Economy of Francesco, il messaggio del Papa, le linee guida della Cei per investimenti responsabili. Suor Alessandra Smerilli spiega l'impegno della Chiesa per un'economia sostenibile ... FERRARA. Congelati dalla situazione di emergenza, sta per arrivare il momento di uscire allo scoperto. La Niagara 4 Torri mette a fuoco l'obiettivo di sabato 23 per iniziare il campionato di serie B.