Governo: Costa (Azione), ‘no fiducia, Conte si dimetta’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) – “Noi di Azione +Europa non voteremo la fiducia al Governo. E qualora trovaste una maggioranza noi saremmo all’opposizione, anche se costruttiva”. Lo ha detto Enrico Costa, di Azione, in aula alla Camera rivolgendosi al premier: “Si rechi dal capo dello Stato e si dimetta, ci risparmi una conta raffazzonata”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) – “Noi di+Europa non voteremo laal. E qualora trovaste una maggioranza noi saremmo all’opposizione, anche se costruttiva”. Lo ha detto Enrico, di, in aula alla Camera rivolgendosi al premier: “Si rechi dal capo dello Stato e si dimetta, ci risparmi una conta raffazzonata”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Daniele_Manca : Crisi di governo: 66 esecutivi in 75 anni. Quanto ci costa l’instabilità politica? (dopo le chiacchiere i conti)… - Corriere : La patologia è cronica: dalla nascita della Repubblica a oggi, solo Alcide De Gasperi e Silvio Berlusconi sono rima… - Gi_Ciccarelli : Numeri su cui riflettere! Crisi di governo: 66 esecutivi in 75 anni. Quanto ci costa l’instabilità politica? - giuseppesfrego2 : RT @DataroomCorsera: Approfondisci nell'inchiesta #Dataroom @Corriere ?? - OperaSpaziale : RT @Corriere: Quanto ci costa l’instabilità politica? | Milena Gabanelli in diretta con Franco Bernabé -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Costa Crisi di governo: 66 esecutivi in 75 anni. Quanto ci costa l’instabilità politica? Corriere della Sera Ue: Summit sociale europeo il 7 maggio a Porto. Costa (Consiglio), “giunto il momento di trasformare l’impegno in azione”

Il primo ministro portoghese, António Costa, presidente di turno del Consiglio dei ministri Ue, che oggi ospita a Lisbona la Commissione europea, afferma a proposito dell'annunciato vertice sociale de ...

Ue: Summit sociale europeo il 7 maggio a Porto. “Garantire pari opportunità, nessuno venga lasciato indietro”

Il primo ministro portoghese António Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno invitato oggi i capi di Stato o di governo dell'Ue, le istituzioni comunitarie, le parti ...

Il primo ministro portoghese, António Costa, presidente di turno del Consiglio dei ministri Ue, che oggi ospita a Lisbona la Commissione europea, afferma a proposito dell'annunciato vertice sociale de ...Il primo ministro portoghese António Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno invitato oggi i capi di Stato o di governo dell'Ue, le istituzioni comunitarie, le parti ...