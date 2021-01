Governo: Conte, 'non si può recuperare fiducia per lavorare insieme, si volta pagina' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Arrivati a questo punto, bisogna dirlo con franchezza, non si può cancellare quel che accaduto, non si può pensare di recuperare quel senso di fiducia necessario per lavorare" insieme, in una compagine governativa: "adesso si volta pagina, questo paese merita un Governo coeso", impegnato "a lavorare per una piena ripartenza" e per un'"incisiva ripresa". Così il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera, chiudendo la porta a Iv alla luce del dibattito parlamentare. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Arrivati a questo punto, bisogna dirlo con franchezza, non si può cancellare quel che accaduto, non si può pensare diquel senso dinecessario per, in una compagine governativa: "adesso si, questo paese merita uncoeso", impegnato "aper una piena ripartenza" e per un'"incisiva ripresa". Così il premier Giuseppe, in Aula alla Camera, chiudendo la porta a Iv alla luce del dibattito parlamentare.

