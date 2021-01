Francesca Cipriani shock | “Io sequestrata e violentata”

Leggi su leggilo

(Di lunedì 18 gennaio 2021)in una recente intervista a libero ha parlato per la prima volta di un dramma che ha vissuto da ragazza La show girl, conosciuta da tutti per la sua prorompenza fisica e per le varie ospitate nei salotti televisivi Mediaset, questa volta ha lasciato tutti davvero senza parole. Siamo abituati a vedereL'articolo proviene da Leggilo.org.