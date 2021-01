Fiducia alla Camera per Conte: 321 sì. Anche Polverini (Fi) vota per lui (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’ok dalla Camera al governo Conte è arrivato con 321 sì. I no sono stati 259, mentre gli astenuti 26. A sorpresa, Anche la deputata di Forza Italia Renata Polverini ha appena votato la Fiducia, definendo “irresponsabile un ritorno alle urne”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’ok dal governoè arrivato con 321 sì. I no sono stati 259, mentre gli astenuti 26. A sorpresa,la deputata di Forza Italia Renataha appenato la, definendo “irresponsabile un ritorno alle urne”.

