Crisi di governo, la diretta – Conte alla Camera: “Polemiche incomprensibili, Paese merita esecutivo coeso”. Ora la discussione (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppe Conte parla da Montecitorio “per provare a spiegare una Crisi in cui non solo i cittadini, ma io stesso, non trovo alcun plausibile fondamento“. È uno dei passaggi cruciali delle sue comunicazioni alla Camera, che aprono la prima tappa parlamentare della Crisi di governo, a cui seguirà il dibattito e poi il voto dei deputati. Il suo discorso comincia alle 12.15 e dura quasi un’ora, concludendosi con un appello: “Chi ha a cuore l’Italia ci aiuti”, perché “il Paese merita un governo coeso“. E con l’annuncio della rinuncia alla delega ai Servizi, uno dei motivi della rottura con Matteo Renzi. Dopo le comunicazioni, è cominciata la discussione in Aula: 26 deputati iscritti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppeparla da Montecitorio “per provare a spiegare unain cui non solo i cittadini, ma io stesso, non trovo alcun plausibile fondamento“. È uno dei passaggi cruciali delle sue comunicazioni, che aprono la prima tappa parlamentare delladi, a cui seguirà il dibattito e poi il voto dei deputati. Il suo discorso comincia alle 12.15 e dura quasi un’ora, concludendosi con un appello: “Chi ha a cuore l’Italia ci aiuti”, perché “ilun“. E con l’annuncio della rinunciadelega ai Servizi, uno dei motivi della rottura con Matteo Renzi. Dopo le comunicazioni, è cominciata lain Aula: 26 deputati iscritti a ...

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - Fabme0801 : RT @ChiodiDonatella: LA'PROFEZIA'DI #SALVINI, LA SPERANZA DI TANTI #ITALIANI: #CONTE SE CE LA FA DURERÀ POCO E TOCCHERÀ A NOI #Governo di… - bignardi_paolo : RT @gastoldi: Conte cede la delega ai servizi a crisi iniziata. Mollerà il mes quando sarà tardi. Sosterrà Navalnyj quando non servirà. Que… -