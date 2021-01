“Sono disperata, apro”. Multa per lei ed i clienti, il ristorante chiuso dalle Forze dell’Ordine (Di domenica 17 gennaio 2021) La disperazione di Francesca Lazzerin, titolare di un ristorante torinese Multato per aver aperto ignorando le restrizioni anti-Covid. Lo avevano annunciato con un tam tam partito sui social e lo hanno fatto: migliaia di ristoratori hanno deciso di riaprire anche dopo le 18 le proprie attività durante questo fine settimana a dispetto delle limitazioni imposte L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 17 gennaio 2021) La disperazione di Francesca Lazzerin, titolare di untorineseto per aver aperto ignorando le restrizioni anti-Covid. Lo avevano annunciato con un tam tam partito sui social e lo hanno fatto: migliaia di ristoratori hanno deciso di riaprire anche dopo le 18 le proprie attività durante questo fine settimana a dispetto delle limitazioni imposte L'articolo proviene da Leggilo.org.

EMOBOYSEOK : ciao ma come si editano le foto tipo 'class a the best boy' ecc c'è un filtro o qualcosa sono in ricerca disperata - itsvirgy25 : @adorexspencer sono disperata perché domani ho interrogazione di storia, ma per il resto tutto bene tu? - AlexanderLandSp : RT @DgSilvia: Mi consigliate una scuola superiore per un ragazzino che non ha particolari attitudini scolastiche e nessuna voglia di studia… - valelucy3 : @MauroLeonardi3 Per la guarigione di Nina, Valentino, U. Per Rebecca. Per mia madre mio padre mio fratello per i m… - Iegnettoz : @straywoodz @_chowoodz mi sembra sparito.. sono disperata?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sono disperata "Io apro 1501", multe salate ai ristoratori: clienti pagano la cena per solidarietà UrbanPost L'Udc si sfila dai responsabili Riaprire a Renzi? Caos M5S

ROMA E' un lamento, un mantra che non vuole ancora essere disperato ma minaccia di diventarlo: «I numeri? I numeri non ci sono». E' il coro rossogiallo in vista del voto in Senato. Manca la fatidica ...

Cagnolina rincorre disperata la macchina dell’uomo che l’ha appena abbandonata. Il video condiviso da tutti ha cambiato la sua vita

Lo aveva abbandonato per strada e il video di quel gesto crudele aveva fatto il giro del mondo. Proprietario di cane arrestato.

ROMA E' un lamento, un mantra che non vuole ancora essere disperato ma minaccia di diventarlo: «I numeri? I numeri non ci sono». E' il coro rossogiallo in vista del voto in Senato. Manca la fatidica ...Lo aveva abbandonato per strada e il video di quel gesto crudele aveva fatto il giro del mondo. Proprietario di cane arrestato.