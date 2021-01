Pregliasco: “Siamo in una condizione di insostenibilità. Velocizzare vaccino” (Di domenica 17 gennaio 2021) Fabrizio Pregliasco si dice preoccupato circa la sostenibilità di un ulteriore lockdown. L’esperto, ben consapevole che “Serve una stretta sulle misure”, è anche conscio del fatto che: “in questo momento un lockdown duro, simile a quello di aprile scorso, non sarebbe facilmente sostenibile. Ci sarebbe una difficoltà oggettiva di adesione da parte di una gran quota di categorie di persone che stanno ancora affrontando sacrifici e che sono state, giocoforza, le più colpite”. “Sono motivazioni condivisibili” dice Pregliasco all’Adnkronos Salute “ma si pone una questione di sostenibilità. Noi abbiamo sperato in buona fede, quando eravamo nel pieno della seconda ondata, che la stretta avrebbe consentito un Natale libero. Abbiamo detto ai cittadini: resistete ora per non privarvi delle feste poi. Non ci Siamo riusciti a far sì che questo ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Fabriziosi dice preoccupato circa la sostenibilità di un ulteriore lockdown. L’esperto, ben consapevole che “Serve una stretta sulle misure”, è anche conscio del fatto che: “in questo momento un lockdown duro, simile a quello di aprile scorso, non sarebbe facilmente sostenibile. Ci sarebbe una difficoltà oggettiva di adesione da parte di una gran quota di categorie di persone che stanno ancora affrontando sacrifici e che sono state, giocoforza, le più colpite”. “Sono motivazioni condivisibili” diceall’Adnkronos Salute “ma si pone una questione di sostenibilità. Noi abbiamo sperato in buona fede, quando eravamo nel pieno della seconda ondata, che la stretta avrebbe consentito un Natale libero. Abbiamo detto ai cittadini: resistete ora per non privarvi delle feste poi. Non ciriusciti a far sì che questo ...

