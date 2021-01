Pirlo: “Atteggiamento sbagliato, non siamo scesi in campo” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Andrea Pirlo si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta per 2-0 della sua Juventus contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Abbiamo sbagliato Atteggiamento fin dall’inizio, non siamo scesi in campo. Senza rabbia e determinazione per vincere i duelli diventa difficile e vai incontro a queste partite. siamo stati timorosi, avevamo paura del gioco d’attacco dell’Inter e abbiamo pensato a fare solo la fase difensiva. Brutta partita, non potevamo fare una partita peggiore di questa. Adesso pensiamo alla finale”. Foto: twitter juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 gennaio 2021) Andreasi è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta per 2-0 della sua Juventus contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Abbiamofin dall’inizio, nonin. Senza rabbia e determinazione per vincere i duelli diventa difficile e vai incontro a queste partite.stati timorosi, avevamo paura del gioco d’attacco dell’Inter e abbiamo pensato a fare solo la fase difensiva. Brutta partita, non potevamo fare una partita peggiore di questa. Adesso penalla finale”. Foto: twitter juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

