Parco Ovest 2 | “Noi cittadini esclusi”; Angeloni | “Parteciperanno tutti”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 gennaio 2021) Partecipazione. Tema molto caro all’amministrazione comunale di Bergamo, tanto da inserirlo come priorità alla presentazione del nuovo Piano Governo del Territorio (PGT). Eppure, alcunilamentano una mancanza di condivisione della genesi e degli sviluppi delle opere urbanistiche cittadine. Come per il treno per Orio per cui, come sottolineano i quartieri interessati, parrebbe esserci stato “un iter con modalità di pubblicità che non hanno consentito un’effettiva partecipazione deiche non può essere solo formale”, anche se di fatto non si tratta di un progetto del Comune, ma di RFI. L’ultima recriminazione attorno alla mancata partecipazione è avvenuta dopo l’incontro di giovedì 14 gennaio tra le Reti di quartiere di San Tommaso e Villaggio Sposi e gli assessori all’urbanistica Francesco Valesini e all’innovazione Giacomo ...