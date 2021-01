Milan, Tomori vicinissimo: manca l’accordo sul riscatto (Di domenica 17 gennaio 2021) Tomori sempre più vicino a diventare un nuovo difensore del Milan: tra rossoneri e Chelsea manca l’intesa sul riscatto Dopo aver concluso l’accordo di Meité e quello, sempre più imminente, di Mario Mandzukic, il Milan è pronto a chiudere con largo anticipo il proprio calciomercato in entrata con l’acquisto del difensore canadese Tomori dal Chelsea. riscatto – Il classe ’97 lascerà i blues con la formula del prestito con diritto di riscatto in cui resta da limare la cifra. Lampard chiede 30 milioni mentre il Milan vorrebbe avere la possibilità di fidelizzare a tempo definitivo Tomori per una cifra più bassa. Maldini e Massara contano di chiudere già nella giornata di lunedì. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021)sempre più vicino a diventare un nuovo difensore del: tra rossoneri e Chelseal’intesa sulDopo aver conclusodi Meité e quello, sempre più imminente, di Mario Mandzukic, ilè pronto a chiudere con largo anticipo il proprio calciomercato in entrata con l’acquisto del difensore canadesedal Chelsea.– Il classe ’97 lascerà i blues con la formula del prestito con diritto diin cui resta da limare la cifra. Lampard chiede 30 milioni mentre ilvorrebbe avere la possibilità di fidelizzare a tempo definitivoper una cifra più bassa. Maldini e Massara contano di chiudere già nella giornata di lunedì. Leggi su ...

