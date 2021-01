Milan, Calhanoglu e Theo Hernandez sono positivi al Covid (Di domenica 17 gennaio 2021) Arriva l’ufficialità: Calhanoglu e Theo Hernandez sono positivi al Covid. Ora il Milan ha certezza, anche sul tampone dall’esito incerto che aveva tenuto bloccato Calhanoglu. E’ arrivato il comunicato del club rossonero: “AC Milan comunica che Hakan Çalhano?lu e Theo Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo. Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021) Arriva l’ufficialità:al. Ora ilha certezza, anche sul tampone dall’esito incerto che aveva tenuto bloccato. E’ arrivato il comunicato del club rossonero: “ACcomunica che Hakan Çalhano?lu eHernándezrisultatia un tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo. Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici,stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti”. L'articolo ...

