Mastella: "Non ho gettato la spugna, io continuo. Renzi? Non è un patriota" (Di domenica 17 gennaio 2021) “Io non ho gettato la spugna. Io continuo”. Lo dice Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ospite di ’Mezz’ora in Più” su Raitre. E ancora: “Renzi ha tentato di portare i suoi a votare contro, ha avuto un dissenso interno e si è acconciato sull’astensione per trattare, altro che patriota”. Il politico campano è intervenuto subito dopo il leader di Italia Viva. Sulla crisi di governo continua: “Io non ho mai incontrato Conte invita mia. Mai incontrato Bettini negli ultimi tempi. Le telefonate le faccio di mia iniziativa. Voglio evitare che portando l’accentuazione sulla mia persona si pensa di caricare a Conte una responsabilità. Io ho ricevuto più telefonate di quante ne abbia fatte, anche da parte di senatori di Renzi. Io voglio che Conte vada avanti. Non sono ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) “Io non hola. Io”. Lo dice Clemente, sindaco di Benevento, ospite di ’Mezz’ora in Più” su Raitre. E ancora: “ha tentato di portare i suoi a votare contro, ha avuto un dissenso interno e si è acconciato sull’astensione per trattare, altro che”. Il politico campano è intervenuto subito dopo il leader di Italia Viva. Sulla crisi di governo continua: “Io non ho mai incontrato Conte invita mia. Mai incontrato Bettini negli ultimi tempi. Le telefonate le faccio di mia iniziativa. Voglio evitare che portando l’accentuazione sulla mia persona si pensa di caricare a Conte una responsabilità. Io ho ricevuto più telefonate di quante ne abbia fatte, anche da parte di senatori di. Io voglio che Conte vada avanti. Non sono ...

