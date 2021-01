Insulti sui social e in tv, Domani: «Salvini a processo per le parole su Carola Rackete» (Di domenica 17 gennaio 2021) Potrebbe esserci, a breve, la notizia di un processo Salvini-Rackete. È questa la notizia che oggi, il quotidiano Domani, propone in prima pagina. In un articolo firmato da Alfredo Faieta, infatti, si sottolinea come al giornale risulti che la procura di Milano, attraverso il pubblico ministero Giancarla Serafini, avrebbe chiesto la citazione diretta in giudizio – senza, quindi, udienza preliminare visto che il reato contestato prevede una pena inferiore ai 4 anni – per Matteo Salvini. Sempre Domani ha sottolineato di aver contattato gli avvocati del leader della Lega che, tuttavia, aspettano di leggere eventualmente il contenuto della citazione prima di commentare. LEGGI ANCHE > «Fanfarona», «faccia da c***»: i commenti contro Carola Rackete sotto ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 17 gennaio 2021) Potrebbe esserci, a breve, la notizia di un. È questa la notizia che oggi, il quotidiano, propone in prima pagina. In un articolo firmato da Alfredo Faieta, infatti, si sottolinea come al giornale risulti che la procura di Milano, attraverso il pubblico ministero Giancarla Serafini, avrebbe chiesto la citazione diretta in giudizio – senza, quindi, udienza preliminare visto che il reato contestato prevede una pena inferiore ai 4 anni – per Matteo. Sempreha sottolineato di aver contattato gli avvocati del leader della Lega che, tuttavia, aspettano di leggere eventualmente il contenuto della citazione prima di commentare. LEGGI ANCHE > «Fanfarona», «faccia da c***»: i commenti controsotto ...

