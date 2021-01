GFVip, Giulia Salemi in crisi contro Pierpaolo, Tommaso e Rosalinda: i gieffini non ci stanno e parte la polemica (Di domenica 17 gennaio 2021) Giulia Salemi è spesso al centro del gossip a causa della sua partecipazione a questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer, forse inconsapevolmente, sta mettendo in atto gli stessi comportamenti di qualche anno fa, quando conobbe Francesco Monte durante l’edizione Vip del programma. Ad oggi, Giulia Salemi viene attaccata un po’ su tutti fronti L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 17 gennaio 2021)è spesso al centro del gossip a causa della suacipazione a questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer, forse inconsapevolmente, sta mettendo in atto gli stessi comportamenti di qualche anno fa, quando conobbe Francesco Monte durante l’edizione Vip del programma. Ad oggi,viene attaccata un po’ su tutti fronti L'articolo

GrandeFratello : Giulia esplode: 'Perché nessuno mi capisce?' #GFVIP - gufettospastico : RT @Giu48554339: #Giulia e #Stefania si capiscono perché, entrambe, hanno capito che il loro dare non è uguale a quanto ricevono Change my… - tenerivfelouis : RT @indisguise_a: Tommaso ha chiaramente detto che Giulia è solo un'amica di baracconate e ora il suo bff lo definisce un rapporto tra frat… - camibonifazi : RT @admaiora150: Giulia ieri sera ha avuto un crollo emotivo, così come lo hanno avuto gli altri a partire da Tommaso. Da quando è lì dentr… - ccarolinamorets : RT @Giu48554339: #Giulia e #Stefania si capiscono perché, entrambe, hanno capito che il loro dare non è uguale a quanto ricevono Change my… -